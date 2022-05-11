В Херсоне ждут ВСУ. Оккупанты не имеют поддержки среди горожан, - заместитель председателя Херсонского облсовета
Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, что на Херсонщине оккупанты не имеют поддержки среди населения
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Боевые действия на Херсонщине продолжаются. ВСУ профессионально работает. Взрывы в самом Херсоне слышны днями и ночами. Сами жители Херсона очень ждут ВСУ и освобождения всей Херсонской области", - рассказал Соболевский
Соболевский подчеркнул, что невозможно сравнивать аннексированный полуостров Крым с Херсонщиной. Поскольку, по словам Соболевского, население и местные власти Херсона и области не поддерживают оккупантов.
"Сравнивать Херсонщину и Крым просто невозможно. На Херсонщине оккупанты не имеют поддержки среди населения и местного самоуправления. Никто не хочет присоединяться к оккупационным властям. Россияне могут делать только террор и запугивание, чтобы принудить граждан к сотрудничеству", - добавил Соболевский.
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