Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Боевые действия на Херсонщине продолжаются. ВСУ профессионально работает. Взрывы в самом Херсоне слышны днями и ночами. Сами жители Херсона очень ждут ВСУ и освобождения всей Херсонской области", - рассказал Соболевский

Соболевский подчеркнул, что невозможно сравнивать аннексированный полуостров Крым с Херсонщиной. Поскольку, по словам Соболевского, население и местные власти Херсона и области не поддерживают оккупантов.

"Сравнивать Херсонщину и Крым просто невозможно. На Херсонщине оккупанты не имеют поддержки среди населения и местного самоуправления. Никто не хочет присоединяться к оккупационным властям. Россияне могут делать только террор и запугивание, чтобы принудить граждан к сотрудничеству", - добавил Соболевский.

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