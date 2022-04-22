В Херсоне заработало российское телевидение, - СМИ
В оккупированном Херсоне россияне запустили сигнал собственных пропагандистов
Об этом сообщает РИА Новости.
"Все телеканалы, входящие в первый и второй пакет российского мультиплекса, стали доступны в Херсоне в пятницу", - говорится в сообщении.
В частности, заработали Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", НТВ и канал Минобороны РФ "Звезда".
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