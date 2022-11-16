В Херсоне заработал мобильный сервисный центр МВД. Адрес

Об этом информирует в телеграмме пресс-служба МВД .

Сегодня в 10.00 заработал мобильный сервисный центр Министерства.

Получить услуги можно по адресу: ул. Маяковского, 10 – вблизи здания Херсонского районного управления полиции.

В настоящее время специалисты предлагают получить следующие услуги:

восстановить утраченные документы – водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства;

зарегистрировать и перерегистрировать транспортное средство;

заменить удостоверение водителя;

получить международное водительское удостоверение.

Кроме того, для жителей Херсона будет создана точка доступа к wi-fi спутниковому интернету Starlink.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.

Жители деоккупированного Херсона могут пройти бесплатный медосмотр и получить необходимые лекарства.

Жители уволенного Херсона получили гуманитарную помощь от Новой почты.

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