В Херсоне заработал мобильный сервисный центр МВД. Адрес
16 ноября в деоккупированном Херсоне приступил к работе мобильный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины
Об этом информирует в телеграмме пресс-служба МВД .
Сегодня в 10.00 заработал мобильный сервисный центр Министерства.
Получить услуги можно по адресу: ул. Маяковского, 10 – вблизи здания Херсонского районного управления полиции.
В настоящее время специалисты предлагают получить следующие услуги:
- восстановить утраченные документы – водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства;
- зарегистрировать и перерегистрировать транспортное средство;
- заменить удостоверение водителя;
- получить международное водительское удостоверение.
Кроме того, для жителей Херсона будет создана точка доступа к wi-fi спутниковому интернету Starlink.
- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
- ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.
- Жители деоккупированного Херсона могут пройти бесплатный медосмотр и получить необходимые лекарства.
- Жители уволенного Херсона получили гуманитарную помощь от Новой почты.
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