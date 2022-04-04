В Херсоне заканчивается мука, есть проблемы с горючим и лекарством, но жители поддерживают друг друга, - горсовет

Об этом сообщает сайт Херсонского городского совета.



"Херсон оцеплен оккупантами. Мы не можем уехать. К нам не могут заехать. В городе заканчивается мука для выпечки хлеба, проблемы с лекарствами и топливом. Остановились предприятия, многие потеряли работу. Но! – городские власти помогают людям, которые не могут купить себе еду. Херсонцы поддерживают друг друга, организуя пункты взаимопомощи, выходят на субботники, убирают город. В Херсоне актуальны два цвета - синий и желтый.На здании горсовета - сине-желтый.Огромное полотнище сине-желтого спускается по стене с крыши вниз . Местные жители даже бордюры красят в сине-желтый", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никто не ждет здесь РФ, никто ее не хочет.



"И это не только личное мнение одного человека или небольшой группы людей. Это мнение почти 300-тысячного населения Херсона. Херсон – это Украина!", - отмечают в горсовете.

Там добавили, что Херсонщина считается русскоязычным регионом, но на самом деле он двуязычный – украинский и русский прекрасно уживался.



"До сих пор уживались. Пока мирный Херсон не пришли неизвестно от чего "освобождать другие братья". Вопрос, как они "освобождают", имеет ответ: они разрушают дома, которые не строили, убивают людей, которые просто жили и никого не трогали, грабят, запугивают. Коренные россияне переходят на украинский в знак протеста против такого "освобождения", - говорится в сообщении.

