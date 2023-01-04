В Херсоне задержан предатель, охранявший здания рашистов во время оккупации города
Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне
Об этом сообщает СБУ .
По информации, злоумышленником является житель областного центра, который во время захвата города поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это ему предложили "должность" в созданном агрессором "управлении МВД по огороду Херсона".
Там он добровольно согласился войти в состав "отдельного батальона патрульно-постовой службы" РФ. После назначения получил от врага оружие и форму российского образца.
Среди основных задач коллаборанта было осуществление охраны захваченных админпостроек, в которых решисты обустроили местные оккупационные органы. Также участвовал в карательных рейдах против участников сопротивления.
"Во время таких "налетов" осуществлял незаконные задержания украинских патриотов и их доставку в российские застенки. После освобождения Херсона злоумышленник хотел "потеряться" в городе и таким образом избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ все равно разоблачили его и задержали. У коллаборанта обнаружили" удостоверение "фейкового органа и другие доказательства преступной деятельности", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.7
-
EUR
Покупка 41.42Продажа 42.52
- Актуальное
- Важное