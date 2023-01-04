В Херсоне задержан предатель, охранявший здания рашистов во время оккупации города

Об этом сообщает СБУ .

По информации, злоумышленником является житель областного центра, который во время захвата города поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это ему предложили "должность" в созданном агрессором "управлении МВД по огороду Херсона".

Там он добровольно согласился войти в состав "отдельного батальона патрульно-постовой службы" РФ. После назначения получил от врага оружие и форму российского образца.

Среди основных задач коллаборанта было осуществление охраны захваченных админпостроек, в которых решисты обустроили местные оккупационные органы. Также участвовал в карательных рейдах против участников сопротивления.

"Во время таких "налетов" осуществлял незаконные задержания украинских патриотов и их доставку в российские застенки. После освобождения Херсона злоумышленник хотел "потеряться" в городе и таким образом избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ все равно разоблачили его и задержали. У коллаборанта обнаружили" удостоверение "фейкового органа и другие доказательства преступной деятельности", - говорится в сообщении.