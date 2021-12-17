В Херсоне задержан полицейский, требовавший 100 тыс. грн за сокрытие хищений на 240 тыс. грн

Об этом сообщает ГБР.



По предварительной информации следствия, в ноябре 2021 года полицейский выехал на вызов на госпредприятие, где со склада элеватора исчезли пестициды стоимостью более 240 тыс. грн.



В хищении он заподозрил работника, и предложил ему за 100 тыс. грн избежать уголовной ответственности.



Получить эти деньги полицейский хотел как можно быстрее.



Его задержали 16 декабря 2021 года после получения всей суммы.



Правоохранители сообщат о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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