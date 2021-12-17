В Херсоне задержан полицейский, требовавший 100 тыс. грн за сокрытие хищений на 240 тыс. грн
ГБР задержало и. о. начальника сектора криминальной полиции Каховского райотдела, требовавшего взятку за сокрытие преступления
Об этом сообщает ГБР.
По предварительной информации следствия, в ноябре 2021 года полицейский выехал на вызов на госпредприятие, где со склада элеватора исчезли пестициды стоимостью более 240 тыс. грн.
В хищении он заподозрил работника, и предложил ему за 100 тыс. грн избежать уголовной ответственности.
Получить эти деньги полицейский хотел как можно быстрее.
Его задержали 16 декабря 2021 года после получения всей суммы.
Правоохранители сообщат о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
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