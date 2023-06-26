В Херсоне задержан местный пограничник, работавший в российской застенке во время оккупации
Служба безопасности Украины задержала так называемого чиновника российской застенки, действовавшей во время оккупации Херсона
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Коллаборанта обнаружили совместно с ГБР и Госпогранслужбой в итоге стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Задержанный – местный пограничник, добровольно согласившийся в период временной оккупации города сотрудничать с россиянами. За это в июле 2022 года его назначили "оперуполномоченным оперативного отдела" в захваченной к тому времени Северной исправительной колонии №90. На этой должности коллаборант участвовал в репрессиях против местных жителей, чтобы подавить движение сопротивления в регионе.
После того, как город освободили Силы обороны, мужчина пытался залечь на дно и избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ и ГБР установили место его пребывания и задержали.
На основании собранных доказательств задержанному сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
- 26 июня СБУ сообщила о задержании информатора РФ, который шпионил за обороной Южноукраинской АЭС. Это уже второй такой информатор, задержанный в этом году
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