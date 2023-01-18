В Херсоне задержан коллаборант из оккупационного "МВД", который выявлял участников движения сопротивления
Служба безопасности Украины разоблачила вражеского приспешника в освобожденном Херсоне. Коллаборант из оккупационного "МВД" пытался выявлять участников движения сопротивления
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители сообщают, что злоумышленником оказался экс-чиновник расформированной государственной автомобильной инспекции, который в начале полномасштабного вторжения поддержал РФ.
После захвата города он добровольно начал сотрудничать с врагом, вступил в должность "инспектора батальона патрульно-постовой службы" в местной оккупационной полиции, так вошел в состав "главного управления министерства внутренних дел Херсонской области".
"После этого он "нес службу" с огнестрельным оружием и соответствующим "удостоверением" российского образца. На этой "должности" он вместе с оккупантами совершал "рейды" по территории города для выявления участников движения сопротивления", - пишет пресс-служба.
Во время таких "визитов" рашисты грабили дома, задерживали украинцев и вывозили в пыточные.
После деоккупации Херсона коллаборант пытался скрыться на левом берегу реки Днепр, но не успел.
В настоящее время на основании доказательств коллаборанту из оккупационного "МВД" сообщили о подозрении в добровольном занятии гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.
Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.
- В суд направлен обвинительный акт в отношении жительницы Луганска, работающей в оккупационной полиции Станицы Луганской. Ей грозит пожизненное лишение свободы.
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