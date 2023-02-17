Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Правоохранители объявили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 4 и ч. 6 ст. 111-1 УКУ) директору рекламного агентства в Херсоне.

Отмечается, что во время оккупации Херсона мужчина предлагал россиянам PR-услуги по информационной поддержке проведения незаконного "референдума" по присоединению украинских территорий к РФ. Он занимался разработкой "стратегии" захватнической информкампании за аннексию регионов.

"Также его предприятие разработало и изготовило оптовую партию листовок и постеров на билборды с призывами в поддержку фейкового плебисцита. Стоимость "заказа" составляла более полумиллиона в гривневом эквиваленте. Деньги злоумышленник получал от рашистов в российских рублях", - утверждают в пресс-службе.

В частности, для размещения подобных "агиток" использовали 20 рекламных бордов компании.

После освобождения Херсона коллаборант пытался скрыть свое местонахождение, но правоохранители разоблачили и задержали его.

"По данным следствия, директор компании поддержал российских захватчиков сразу после начала полномасштабного вторжения. Затем он совершил "перерегистрацию" предприятия в бывшей местной оккупационной администрации и заключил с ней "контракт" об оказании рекламных услуг", - добавили в СБУ.