В Херсоне задержан директор рекламного агентства, которое производило агитационные материалы для оккупантов
Служба безопасности задержала директора херсонского рекламного агентства, оказывавшего PR-услуги для информационной поддержки псевдореферендума РФ
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Правоохранители объявили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 4 и ч. 6 ст. 111-1 УКУ) директору рекламного агентства в Херсоне.
Отмечается, что во время оккупации Херсона мужчина предлагал россиянам PR-услуги по информационной поддержке проведения незаконного "референдума" по присоединению украинских территорий к РФ. Он занимался разработкой "стратегии" захватнической информкампании за аннексию регионов.
"Также его предприятие разработало и изготовило оптовую партию листовок и постеров на билборды с призывами в поддержку фейкового плебисцита. Стоимость "заказа" составляла более полумиллиона в гривневом эквиваленте. Деньги злоумышленник получал от рашистов в российских рублях", - утверждают в пресс-службе.
В частности, для размещения подобных "агиток" использовали 20 рекламных бордов компании.
После освобождения Херсона коллаборант пытался скрыть свое местонахождение, но правоохранители разоблачили и задержали его.
"По данным следствия, директор компании поддержал российских захватчиков сразу после начала полномасштабного вторжения. Затем он совершил "перерегистрацию" предприятия в бывшей местной оккупационной администрации и заключил с ней "контракт" об оказании рекламных услуг", - добавили в СБУ.
- Напомним, Служба безопасности разоблачили жительницу Ивано-Франковска, которая поддерживала захватническую войну и оказывала РФ информационную поддержку в подрывной деятельности против Украины.
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