Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"В ходе стабилизационных мероприятий в Херсоне задержан представитель "избирательной комиссии", которую захватчики создали во время захвата областного центра. Это псевдоучреждение выполняло задачи Кремля по организации и проведению незаконного референдума относительно якобы присоединения временно оккупированного региона к РФ", - пишет прессслужба.

Задержанный, местный житель Херсона, в начале полномасштабной войны РФ поддержал кафиров и начал сотрудничать. Он ходил по квартирам и призвал людей "голосовать" за фейковый референдум, если украинцы отказывались, то злоумышленник угрожал физической расправой и звал вооруженных решистов, которые "чередовали" у подъезда.

"Оформленные под дулами автоматов "бюллетени" коллаборант передавал местной оккупационной администрации для дальнейшей фальсификации результатов фейкового плебисцита. За это его назначили на "должность" с денежным "содержанием" на средства агрессора", - разъясняют правоохранители.

Следователи сообщили ему о подозрении за коллаборационную деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и референдумов на временно оккупированной территории.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения.

Служба безопасности Украины также информировала о нахождении очередной пыточной российских оккупантов, "херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра застенчивые правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток", - пишут в СБУ.

17 ноября Генштаб отчитывался, что о минировании захватчиками инфраструктуры в Каховке также свидетельствовали об изъятии всех учебников по истории Украины в Энергодаре.

Национальная полиция Херсонской области 16 ноября открыла 18 уголовных производств по преступлениям россиян и местных, которые с ними сотрудничали.

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