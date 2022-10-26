Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Несмотря на то, что Стремоусов угрожает херсонским предпринимателям расправой, никто не хочет принимать и работать с российскими рублями. Никто не хочет брать российские рубли. Рубль окончательно последовал за российским кораблем", - рассказал Хлань.

Депутат облсовета добавил, что с каждым днем желающих рассчитываться по российскому рублю становится все меньше.

"Сегодня все предприниматели отказываются принимать рубль в Херсоне. Еще до понедельника рубль принимали российские торговые сети. Кстати, уже упаковавшиеся и сбежавшие из Херсона. Даже автозаправки и обмены валют уже отказывают рассчитывать клиентов в рублях. Сегодня курс рубля был где-то в районе 40 украинских копеек. И это еще хороший курс", - добавил он.

Враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области , а также эвакуирует персонал банков, оккупационной администрации, оперативных служб и медиков.

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