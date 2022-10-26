В Херсоне за российский рубль уже никто и 40 украинских копеек не дает, - депутат Херсонского облсовета Хлань
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что предприниматели в Херсоне отказываются принимать оплату российскими рублями
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Несмотря на то, что Стремоусов угрожает херсонским предпринимателям расправой, никто не хочет принимать и работать с российскими рублями. Никто не хочет брать российские рубли. Рубль окончательно последовал за российским кораблем", - рассказал Хлань.
Депутат облсовета добавил, что с каждым днем желающих рассчитываться по российскому рублю становится все меньше.
"Сегодня все предприниматели отказываются принимать рубль в Херсоне. Еще до понедельника рубль принимали российские торговые сети. Кстати, уже упаковавшиеся и сбежавшие из Херсона. Даже автозаправки и обмены валют уже отказывают рассчитывать клиентов в рублях. Сегодня курс рубля был где-то в районе 40 украинских копеек. И это еще хороший курс", - добавил он.
- Враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области , а также эвакуирует персонал банков, оккупационной администрации, оперативных служб и медиков.
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