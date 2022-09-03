В Херсоне взорвался и загорелся комплекс отдыха "Затерянный мир" коллаборанта Сальдо, где устроили свою базу оккупанты
В субботу, 3 сентября 2022 года, произошла серия мощных взрывов в водно-развлекательном комплексе "Затерянный мир", что на улице Михайловской, 25 (вблизи порта) в городе Херсоне
По этому адресу размещалась база русских военных. Об этом сообщают российские информационно-пропагандистские государственные агентства ТАСС и РИА "Новости", а также местные херсонские ТГ-каналы.
В настоящее время известно о разрушении комплекса в результате серии взрывов. Точное количество потерь оккупанты выясняется.
Жители близлежащих многоэтажек слышали несколько (не менее 8) взрывов. Не исключено, что сдетонировали боеприпасы россиян.
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