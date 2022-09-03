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Главная война с Россией В Херсоне взорвался и загорелся комплекс отдыха "Затерянный мир" коллаборанта Сальдо, где устроили свою базу оккупанты

В Херсоне взорвался и загорелся комплекс отдыха "Затерянный мир" коллаборанта Сальдо, где устроили свою базу оккупанты

3 сентября, 2022 суббота
18:14
война с Россией Взорванный водно-развлекательный комплекс "Затерянный мир". 3 сентября 2022 года, Херсон

В субботу, 3 сентября 2022 года, произошла серия мощных взрывов в водно-развлекательном комплексе "Затерянный мир", что на улице Михайловской, 25 (вблизи порта) в городе Херсоне

По этому адресу размещалась база русских военных. Об этом сообщают российские информационно-пропагандистские государственные агентства ТАСС и РИА "Новости", а также местные херсонские ТГ-каналы.

В настоящее время известно о разрушении комплекса в результате серии взрывов. Точное количество потерь оккупанты выясняется.

Жители близлежащих многоэтажек слышали несколько (не менее 8) взрывов. Не исключено, что сдетонировали боеприпасы россиян.

Из открытых источников известно, что владельцем "Затерянного мира", где размещались бани, сауны и бассейны для отдыха и оздоровления, а также гостиничные номера, является главный херсонский коллаборант, глава российской "власти" на Херсонщине, в прошлом нардеп от Партии регионов Владимир Сальдо. Сам он находится в Москве на лечении после покушения путем отравления.

При этом, как писало основанное Екатериной Гандзюк херсонское издание "Мост", Сальдо отнял этот комплекс "силовым путем" у предпринимателя Игоря Пащенко.

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