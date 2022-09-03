По этому адресу размещалась база русских военных. Об этом сообщают российские информационно-пропагандистские государственные агентства ТАСС и РИА "Новости", а также местные херсонские ТГ-каналы.

В настоящее время известно о разрушении комплекса в результате серии взрывов. Точное количество потерь оккупанты выясняется.

Жители близлежащих многоэтажек слышали несколько (не менее 8) взрывов. Не исключено, что сдетонировали боеприпасы россиян.