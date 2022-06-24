В Херсоне взорвали коллаборанта Савлученко, он погиб, - советник главы ОВА Хлань

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВ Сергей Хлань, передает Общественное .

По данным Хланя, машина взорвалась в микрорайоне ХБК в тот момент, когда Савлученко садился в салон. Взрывом коллаборанта отбросило, и он погиб на месте.

Также Хлань выразил мнение, что Савлученко взорвали партизаны.

"Такая меткая работа партизан. Сейчас это партизанское движение будет только нарастать", - сказал Хлань.

Советник главы Херсонской ОВ отметил, что операцию корректировали ВСУ и в результате взрыва больше никто не погиб.

Ранее в Херсонской области взорвали авто коллаборанта Юрия Турулева , однако предатель остался жив.

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