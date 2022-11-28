Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Правоохранители разоблачили трех злоумышленников, которые во время оккупации Херсона присоединились к созданному государством-спонсором терроризма "управлению службы исполнения по Херсонской области".

Злоумышленники подавляли движение сопротивления, проводили массовые репрессии на Юге.

Следствие установило, что те лично "принимали" в оккупационном "СИЗО" похищенных местных жителей и незаконно сажали их в камеры с бесчеловечными условиями.

По данным следствия, коллаборантами оказались должностные лица Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний. В частности, и.о. руководителя местного следственного изолятора и его заместитель по оперативной работе.

"Именно после захвата Херсона один добровольно согласился стать "помощником начальника по работе с общественностью", а другой - "старшим оперуполномоченным" в составе уже карательного органа РФ. С ними была еще оперуполномоченная по борьбе с незаконным оборотом наркотиков пенитенциарного учреждения, которая в начале полномасштабного вторжение присоединилась к рядам оккупационной администрации", - разъяснили в пресс-службе.

После освобождения Херсона злоумышленники пытались скрываться, однако правоохранители установили их местонахождение.

В настоящее время им сообщено о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Им предусматривается наказание до 15 лет или пожизненное заключение.

Служба безопасности Украины также информировала о нахождении очередного застенка российских оккупантов, где херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра застенка правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток", - пишут в СБУ.

17 ноября Генштаб отчитывался о минировании захватчиками инфраструктуры в Каховке также свидетельствовали об изъятии всех учебников по истории Украины в Энергодаре.

Национальная полиция Херсонской области 16 ноября открыла 18 уголовных производств по преступлениям россиян и местных, которые с ними сотрудничали.

СБУ задержала коллаборанта, который "выбивал голоса" у местных оккупантов за присоединение Херсона к РФ.

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