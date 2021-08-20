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В Херсоне высокий флагшток области упал на Lexus

20 августа, 2021 пятница
11:50
Общество

В пятницу, 20 августа, в Херсоне рухнул один из крупнейших флагштоков Украины, устанавливали в парке Славы в 30-й годовщины Независимости

Об этом сообщает местное издание most.ks.ua.

Флагшток, высота которого 70 метров и который стоит около 8 млн грн, установили неизвестные спонсоры.

Как видно на обнародованных кадрах, гигантская конструкция упала прямо на припаркованный внедорожник Lexus.

Флаг планировали торжественно открыть 23 августа. Это должен был быть самый флагшток области.

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