В Херсоне ввели комендантский час и ограничили въезд-выезд
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил о запрете на передвижение из Херсона и в него, а также рассказал о введении комендантского часа в городе с 17 вечера 12 ноября до 8 утра 13 ноября
Информацию Янушевич опубликовал на своем канале в телеграме.
В городе Херсон от 12 ноября вводится комендантский час, который продлится с 17 часов вечера до 8 утра.
Также глава областной администрации объявил о запрете на движение в город и из него, пока не завершится работа по разминированию города.
"Поверьте, мы все делаем для того, чтобы вернуть нормальную жизнедеятельность и в Херсон, и в Херсонскую область", - обращается к жителям города и области Ярослав Янушевич.
- 11 ноября по сети начали распространять видео, где украинские военные поднимают сине-желтые флаги над Херсоном. Тогда же ГУР Министерства обороны Украины сообщило, что "Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огневым контролем украинской армии".
- Ночью 12 ноября появилось сообщение от ОК "Юг" о том, что передовые подразделения ВСУ дошли до правого берега реки Днепр.
- Позже Силы обороны Украины заявили о развертывании стабилизационных мер на территории деоккупированных населенных пунктов Херсонщины.
- Днем советник Херсонского городского головы Роман Головня информировал, что в Херсоне не хватает продовольствия, но гуманитарные грузы прибудут в город.
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