В Херсоне ввели комендантский час и ограничили въезд-выезд

Информацию Янушевич опубликовал на своем канале в телеграме.

В городе Херсон от 12 ноября вводится комендантский час, который продлится с 17 часов вечера до 8 утра.

Также глава областной администрации объявил о запрете на движение в город и из него, пока не завершится работа по разминированию города.

"Поверьте, мы все делаем для того, чтобы вернуть нормальную жизнедеятельность и в Херсон, и в Херсонскую область", - обращается к жителям города и области Ярослав Янушевич.

11 ноября по сети начали распространять видео, где украинские военные поднимают сине-желтые флаги над Херсоном. Тогда же ГУР Министерства обороны Украины сообщило, что "Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огневым контролем украинской армии".

Ночью 12 ноября появилось сообщение от ОК "Юг" о том, что передовые подразделения ВСУ дошли до правого берега реки Днепр.

Позже Силы обороны Украины заявили о развертывании стабилизационных мер на территории деоккупированных населенных пунктов Херсонщины.

Днем советник Херсонского городского головы Роман Головня информировал, что в Херсоне не хватает продовольствия, но гуманитарные грузы прибудут в город.

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