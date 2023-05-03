Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По словам чиновника, круглосуточный комендантский час начнется в 5 мая в 20:00 и продлится 58 часов до 6:00 8 мая.

За эти 58 часов передвигаться и находиться на улицах города – запрещено. Также город будет закрыт на въезд и выезд. Александр Прокудин призвал заблаговременно решить срочные вопросы и сделать запасы продуктов и медикаментов.

Такие временные ограничения необходимы, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергать хереснцев опасности.