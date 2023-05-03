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В Херсоне введут комендантский час почти на трое суток

3 мая, 2023 среда
11:22
Война с Россией

Ограничение начнет действовать 5 мая в 20:00 и продлится 58 часов. В этот период передвигаться и находиться на улицах города запрещено

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По словам чиновника, круглосуточный комендантский час начнется в 5 мая в 20:00 и продлится 58 часов до 6:00 8 мая.

За эти 58 часов передвигаться и находиться на улицах города – запрещено. Также город будет закрыт на въезд и выезд. Александр Прокудин призвал заблаговременно решить срочные вопросы и сделать запасы продуктов и медикаментов.

Такие временные ограничения необходимы, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергать хереснцев опасности.

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Общество
Херсон
комендантский час
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