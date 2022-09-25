В Херсоне ВСУ ударили по месту расположения росгвардии
Украинская артиллерия поразила месторасположение росгвардии, базировавшейся в Херсоне
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ ослабили вражескую армию на 3 пункта управления вдоль линии фронта. Поражено место расположения росгвардии в Херсоне, подавлен один из опорных пунктов противника в районе Давыдова Брода", - рассказали в ОК "Юге".
За сутки, 24 сентября, ВСУ убили 57 рашистов и уничтожили 30 единиц техники. Речь идет о 2 гаубицах "Мста-Б" и 1 единице 122-х мм, самоходной артустановке "Гвоздика" и самоходной гаубице "Акация". Демилитаризирован РСЗО "Град", 2 командно-штабных машины и 19 единиц другой авто-бронетехники.
Сбиты два беспилотника-разведчика "Орлан-10" в Бериславском районе Херсонской области и в Баштанском Николаевской области. В соседнем Николаевском районе уничтожен дрон-камикадзе "Шахид-136".
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