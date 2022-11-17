Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Он отметил, что уже с 21 ноября херсонцы смогут отправлять и получать посылки. Для этого в Херсон уже направляются автомобили из Киева.

В настоящее время отделения Укрпочты работают по следующим адресам:

73002 – ул. Перекопская, 151;

73003 – просп. Ушакова, 41;

73008 – ул. Черноморская, 64;

73020 – ул. Лавренева, 11;

73021 – ул. Шенгелии, 4;

73039 – просп. 200-летия Херсона, 43

15 ноября гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил , что в Херсоне два отделения Укрпочты уже возобновили работу.