В Херсоне возобновили работу 6 отделений Укрпочты, названа дата начала приемки и выдачи отправлений
В освобожденном Херсоне уже возобновили работу шесть отделений Укрпочты
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Он отметил, что уже с 21 ноября херсонцы смогут отправлять и получать посылки. Для этого в Херсон уже направляются автомобили из Киева.
В настоящее время отделения Укрпочты работают по следующим адресам:
- 73002 – ул. Перекопская, 151;
- 73003 – просп. Ушакова, 41;
- 73008 – ул. Черноморская, 64;
- 73020 – ул. Лавренева, 11;
- 73021 – ул. Шенгелии, 4;
- 73039 – просп. 200-летия Херсона, 43
15 ноября гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил , что в Херсоне два отделения Укрпочты уже возобновили работу.
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