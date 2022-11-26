В Херсоне возобновили электроснабжение
26 ноября в Херсоне начали подавать электроэнергию на объекты критической инфраструктуры города
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в telegram .
По его словам, в первую очередь электроэнергия в освобожденном от оккупантов городе подается на объекты критической инфраструктуры города.
"Как и обещали – справились чуть больше чем за неделю. Первоочередно – подаем мощности на критическую инфраструктуру города и дальше сразу же бытовым потребителям. Спасибо всем кто круглосуточно работал над этой задачей: ГСЧС, полиции, электрикам со всей Украины, руководителям Херсонской и Николаевской ОВА и их командам", – написал Тимошенко.
- Ранее сообщалось, что энергетики с 26 ноября планируют провести тестовое заживление электросетей Херсона.
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