В Херсоне возобновили электроснабжение

Об этом сообщил Херсонский городской совет в Facebook.

"Энергетики мужественно в сверхсложных условиях ликвидируют повреждения и работают над восстановлением энергоснабжения в дома жителей. г. Херсона", - отмечается в сообщении.

В частности, в микрорайоне Таврический проведена полностью замена поврежденного оборудования трансформаторной подстанции - возобновлено энергоснабжение жилого массива.Также подключены потребители ул. Виревчина и близлежащих улиц. Продолжается возобновление энергоснабжения домов по улице Нефтяников. Возобновлено электроснабжение улиц Рабочая, Луговая и близлежащих. В микрорайоне Забалка потребители также с электроэнергией.