В Херсоне возобновили электроснабжение
Херсоноблэнерго возобновило энергоснабжение в городе
Об этом сообщил Херсонский городской совет в Facebook.
"Энергетики мужественно в сверхсложных условиях ликвидируют повреждения и работают над восстановлением энергоснабжения в дома жителей. г. Херсона", - отмечается в сообщении.В частности, в микрорайоне Таврический проведена полностью замена поврежденного оборудования трансформаторной подстанции - возобновлено энергоснабжение жилого массива.
Также подключены потребители ул. Виревчина и близлежащих улиц. Продолжается возобновление энергоснабжения домов по улице Нефтяников. Возобновлено электроснабжение улиц Рабочая, Луговая и близлежащих. В микрорайоне Забалка потребители также с электроэнергией.
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