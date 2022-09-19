В Херсоне военные РФ с "разрешениями" оккупационных властей занимают дома украинцев и мародерят, - глава облсовета Самойленко
Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко сообщил, что российские военные с разрешения оккупационных властей города выгоняют херсонцев из собственного жилья и занимаются мародерством
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Русские военные выбрасывают людей сегодня из домов в самом Херсоне. Они уже разработали тактику, чтобы прикрыть свои мародерские наклонности. Оккупанты делают мандаты от оккупационных властей и комендатуры о том, что они могут занимать временно эти помещения при условии сохранения имущества. То есть мы же понимаем , что условный человек, зашедший в чужой дом, он и так уж этические нормы нарушил, а если речь идет об имуществе украинцев, которого оккупанты в своих "деревнях" не видели никогда, ну конечно же у них будет новая волна мародерства. Новая волна ощущения безнаказанности", - сказал Самойленко
Александр Самойленко отметил, что преступникам, мобилизованным из российских тюрем, заниматься мародерством разрешила Россия.
"Те зеки, которых сегодня привозят с территории РФ, что хотят, то и берут. Ни за что не отвечают, за них отвечает государство-агрессор. Поэтому сегодня видим и захват транспорта, и захват речного транспорта. Ну речной для бегства, разумеется. А захват транспорта – это тихая месть за то, что у них ничего не сложилось", – добавил он.
- Враг продолжает обстреливать дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны. Поступает информация о массовом выселении жителей из их частных домов в Приозерном и Трифоновке.
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