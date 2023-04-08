В Херсоне во время тревоги пропал свет

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"В некоторых районах Херсона пропал свет. Наши героические энергетики уже ремонтируют сети – скоро все восстановят", - пишет ОВА.

Воздушная тревога была объявлена в 20:20. После этого в Херсоне и пропала электроэнергия.