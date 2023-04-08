В Херсоне во время тревоги пропал свет
Вечером субботы, 8 апреля, в Херсоне пропала электроэнергия
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"В некоторых районах Херсона пропал свет. Наши героические энергетики уже ремонтируют сети – скоро все восстановят", - пишет ОВА.
Воздушная тревога была объявлена в 20:20. После этого в Херсоне и пропала электроэнергия.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.04
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное