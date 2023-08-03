В Херсоне во время российского обстрела ранен волонтер из Норвегии
Во время вражеского обстрела в Херсоне ранен волонтер из Норвегии, мужчину госпитализировали, его жизни угрозы нет
Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram.
"Около 16:50 российская армия снова атаковала центральную часть города. Легкие ранения получил волонтер из Норвегии. Его госпитализировали в местную больницу", - говорится в сообщении.
В администрации добавили, что мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Его жизни угрозы нет.
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