Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram.

"Около 16:50 российская армия снова атаковала центральную часть города. Легкие ранения получил волонтер из Норвегии. Его госпитализировали в местную больницу", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Его жизни угрозы нет.