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В Херсоне во время российского обстрела ранен волонтер из Норвегии

3 августа, 2023 четверг
21:31
Война с Россией

Во время вражеского обстрела в Херсоне ранен волонтер из Норвегии, мужчину госпитализировали, его жизни угрозы нет

Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram.

"Около 16:50 российская армия снова атаковала центральную часть города. Легкие ранения получил волонтер из Норвегии. Его госпитализировали в местную больницу", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Его жизни угрозы нет.

  • Напомним, российские террористы с утра, 3 августа, дважды ударили из артиллерии по Херсону. Из-за атаки по меньшей мере 3 пассажира троллейбуса и 4 спасателя получили ранения
  • Также Россия " назначила " Норвегию недружественным государством.
Норвегия
Херсон
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