В Херсоне во время разборки снаряда погиб человек
В субботу, 15 июля, при попытке самостоятельно разобрать боеприпас погиб 59-летний житель Херсона
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По его словам, вероятно, 59-летний мужчина распилил снаряд у себя в гараже. Боеприпас сдетонировал, из-за чего херсонец получил несовместимые с жизнью ранения.
Прокудин напомнил о том, что разминирование территорий – это работа профессионалов, знающих, как безопасно разрешать такие ситуации. Он призвал жителей в случае обнаружения взрывчатки не рисковать, а обратиться к спасателям или полицейским.
- 3 апреля в Херсонской области гражданский подобрал и пытался перенести в другое место российскую взрывчатку. Предмет в его руках сдетонировал, мужчину спасти не удалось.
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