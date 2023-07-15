Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, вероятно, 59-летний мужчина распилил снаряд у себя в гараже. Боеприпас сдетонировал, из-за чего херсонец получил несовместимые с жизнью ранения.

Прокудин напомнил о том, что разминирование территорий – это работа профессионалов, знающих, как безопасно разрешать такие ситуации. Он призвал жителей в случае обнаружения взрывчатки не рисковать, а обратиться к спасателям или полицейским.