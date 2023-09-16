В Херсоне вечером 16 сентября прогремели взрывы: Россия обстреливает город
Вечером субботы, 16 сентября, российские террористы обстреляли Херсон
Об этом сообщил начальник Херсонского городского ВА Роман Мрочко.
"В Херсоне раздаются взрывы. Армия РФ обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах!", - пишет Мрочко.
Сообщение об обстреле появилось в 22:11 субботы, 16 сентября. По состоянию на 22:23 информации о пострадавших нет.
- 16 сентября российская оккупационная армия в субботу, 16 сентября, обстреляла город Берислав в Херсонской области, в результате чего ранения получила местная жительница.
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