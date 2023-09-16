В Херсоне вечером 16 сентября прогремели взрывы: Россия обстреливает город

Об этом сообщил начальник Херсонского городского ВА Роман Мрочко.

"В Херсоне раздаются взрывы. Армия РФ обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах!", - пишет Мрочко.

Сообщение об обстреле появилось в 22:11 субботы, 16 сентября. По состоянию на 22:23 информации о пострадавших нет.