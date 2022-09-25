В Херсоне в результате удара ВСУ погиб бывший нардеп-регионал Журавко, - росСМИ
В оккупированном РФ Херсоне погиб бывший нардеп от Партии регионов Алексей Журавко
Об этом сообщают российские СМИ.
Кремлевские пропагандисты утверждают, что Алексей Журавко погиб в результате удара ВСУ с HIMARS по гостинице в центре города.
23 сентября Журавко обнародовал видео, на котором голосует на псевдореферендуме о присоединении к РФ в Херсоне.
Алексей Журавко являлся членом фракции "Партия регионов" с 2006 года. С 2015 года находился в России.
- 25 сентября сообщалось, что украинская артиллерия поразила расположение росгвардии , которая базировалась в Херсоне.
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