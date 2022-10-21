В Херсоне в результате удара по переправе "денацифицировался" российский пропагандист Клоков

Стратком ЗСУ информирует, что Клоков - кадровый сотрудник российских спецслужб.

"Клоков учился в Харьковском авиационном училище - не окончил, перевелся в РФ, затем в Военном университете в Москве, где изучал польский и арабский языки", - говорится в сообщении.

Прошел первую и вторую чеченские войны в спецподразделении, вероятно в разведке, однако утверждал, что связистом. После работал на ТВ.

"Именно как сотрудник "Первого канала" в 2004 году во время Оранжевой революции Клоков работал в Киеве – как продюсер (отвечал фактически за размещение и финансирование 13 съемочных групп российского телеканала. Причем их задача была не столько выдавать сюжеты в эфир, сколько обеспечить 24/7 онлайн-трансляцию событий из Киева. Для этого он арендовал номера/квартиры на Майдане Незалежности, Крещатике, возле Верховной Рады и в других важных местах и ​​"гнал картинку" на Москву", - рассказывают в Страткоме.

Сообщается, что пропагандист работал в Украине с поддельными документами как "Миша".

"Что он делал на переправе ночью с военными? - На примере Клокова можно убедиться: спецслужбы РФ контролируют медиасферу и в мирное время, и в военное - большинство военкоров являются сотрудниками спецслужб", - добавили в ведомстве.

В телеграме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) пишет, что в результате ночного удара по переправе оккупантов в Херсоне ликвидирован российский пропагандист Олег Клоков. Он работал на каналах "Москва 24", Russia Today, "Первый канал", а также в правительстве Москвы. А в октябре Клоков приехал, чтобы запустить в Херсоне "телеканал".

"В Херсоне он снимал пропагандистские постановочные сюжеты для России, которые теперь будет снимать с Кобзоном", - написал Штефан.

Также в телеграм-канале "Херсон: Война Без Фейков" сообщают, что "денацифицировались" несколько российских пропагандистов, приехавших для работы на телеканале оккупантов.

"Погибли несколько журналистов с "Таврии" (пропагандистский телеканал российских оккупантов на территории временно оккупированного Херсона, - ред.), которые сотрудничали с врагом в городе Херсон", - говорится в сообщении.

Коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что журналисты были убиты американцами.

"Американцы целенаправленно ударили по Антоновскому мосту, когда там находились журналисты. Среди погибших режиссер ТРК "Таврия" Олег Клоков", – пишет Стремоусов.

Также он написал, что тяжело ранены российские оператор Руслан Воскресенский, корреспондент Константин Мочар и журналистка Влада Луговская.