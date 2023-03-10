В Херсоне в результате обстрела погиб 35-летний мужчина, на месте удара произошел пожар
В пятницу, 10 марта, российские террористы из артиллерии обстреляли Таврийский микрорайон Херсона
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Российские оккупанты ударили из артиллерии по Таврийскому микрорайону Херсона. Из-за попадания вражеского снаряда загорелось помещение. Пожар ликвидировали пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия", - пишут в ОВА.
В результате обстрела погиб 35-летний мужчина.
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