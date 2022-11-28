В Херсоне в больницах будут бесплатно выдавать медикаменты
Лекарственные средства также будут выдавать медики экстренной медицинской помощи при обслуживании вызовов
Об этом в соцсети сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
"Пока в городе не работают аптеки в достаточном количестве, херсонцы могут обратиться в больницы и получить необходимые медикаменты бесплатно", – написал чиновник.
Лекарство выдают по следующим адресам:
Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского:
Поликлиника №1 – ул. Крымская, 138.
Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных:
Поликлиника №1 – ул. Комарова, 2;
Поликлиника №2 – ул. Строителей, 20;
Поликлиника №3 – проезд Береговый, 3.
Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е.Карабелеша:
Поликлиника №1 – пр. Ушакова, 21;
Поликлиника №2 – ул. Тираспольская, 62;
Поликлиника №3 – пр. 200-летия Херсона, 25;
Детская поликлиника №2 – ул. Циолковского, 52.
Ярослав Янушевич также сообщил, что бригады экстренной медицинской помощи будут предоставлять лекарственные средства, когда будут выезжать по вызовам.
- Напомним, в Херсонской области захватчики разыскивают оставшихся на оккупированных территориях родственников украинских правоохранителей.
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