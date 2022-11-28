В Херсоне в больницах будут бесплатно выдавать медикаменты

Об этом в соцсети сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Пока в городе не работают аптеки в достаточном количестве, херсонцы могут обратиться в больницы и получить необходимые медикаменты бесплатно", – написал чиновник.

Лекарство выдают по следующим адресам:

Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского:

Поликлиника №1 – ул. Крымская, 138.

Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных:

Поликлиника №1 – ул. Комарова, 2;

Поликлиника №2 – ул. Строителей, 20;

Поликлиника №3 – проезд Береговый, 3.

Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е.Карабелеша:

Поликлиника №1 – пр. Ушакова, 21;

Поликлиника №2 – ул. Тираспольская, 62;

Поликлиника №3 – пр. 200-летия Херсона, 25;

Детская поликлиника №2 – ул. Циолковского, 52.

Ярослав Янушевич также сообщил, что бригады экстренной медицинской помощи будут предоставлять лекарственные средства, когда будут выезжать по вызовам.

Напомним, в Херсонской области захватчики разыскивают оставшихся на оккупированных территориях родственников украинских правоохранителей.

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