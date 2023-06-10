Об этом в субботу, 10 июня, в telegram сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"На 5 день ликвидации аварии на Каховской ГЭС уровень воды в Днепре возле Херсона превышен на 4 метра 72 сантиметра. Со вчерашнего вечера вода отошла на 31 сантиметр. На Правобережье затоплено 35 населенных пунктов, под водой 3763 дома. Больше всего подтоплено в Херсоне. На Каховской ГЭС уровень воды снизился на 6 метров 25 сантиметров", – заявил он.

Кроме этого, Прокудин сообщил, что идет масштабная спасательная операция, к которой привлечены почти полторы тысячи человек и 345 единиц техники. Вчера удалось эвакуировать на безопасную территорию 248 человек. Всего из воды спасены 2588 человек. Работает 9 эвакуационных пунктов.

Как отметил начальник Херсонской ОВА, в оккупированной Голой Пристани оккупанты запрещают эвакуироваться людям, угрожая расстрелом.

В то же время Голопристанский городской совет в facebook проинформировал , что в оккупированной россиянами Голой Пристани Херсонской области также начала спадать вода.

"В среднем по городу и населенным пунктам Великокардашинского старостата уровень воды в разных частях снизился от 20-30 см. Интенсивность движения оттока в центральной части города Голая Пристань, в отличие от восточной части и Великокардашинского старостата, снижена", - говорится в сообщении.

Ситуация с подтоплением

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области, поднялся уровень воды и на Днепропетровщине , что повлекло за собой массовый мор рыб. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .

На вечер четверга, 8 июня, в Херсонской области фиксировали отступление воды на 6 см.

Утром 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил , что уровень воды в области упал на 20 см, затоплено 3624 дома 32 населенных пунктов.

Также сообщалось , что российские кафиры в пятницу, 9 июня, в очередной раз обстреляли прибрежные территории Херсона во время эвакуации местных жителей. В результате атаки ранены 3 человека, среди них несовершеннолетняя девушка. Также повреждена техника ГСЧС.