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Война с Россией: хроника
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В Херсоне украинцы вышли на митинг против оккупантов

5 мартa, 2022 суббота
10:54
война с Россией

На центральной площади Херсона украинцы с сине-желтыми флагами вышли на митинг против российских военных

Об этом сообщил Антон Геращенко, советник министра внутренних дел.

Известно, что около ста человек собрались вместе на центральной площади Херсона. Они выкрикивают слоган: "Херсон – это Украина!", "Украина – превыше всего!"

"Люди не бойтесь! Собирайтесь вместе! Выходите на улицы и площади временно оккупированных городов! Требуйте оккупантов убираться из Украины! Показывайте им на смартфонах колонны сожженной техники и трупы их товарищей. Пусть видят, что украинская земля будет гореть у них под ногами!", – говорится в сообщении советника министра внутренних дел.
  • Напомним, в Херсонской области оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар.
  • Позже стало известно, что Vodafone восстановил мобильную связь.
  • Также сообщали, что оккупанты не позволили Украине сделать "зеленый коридор" для гумконвоя на Херсонщине.

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