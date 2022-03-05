В Херсоне украинцы вышли на митинг против оккупантов
На центральной площади Херсона украинцы с сине-желтыми флагами вышли на митинг против российских военных
Об этом сообщил Антон Геращенко, советник министра внутренних дел.
Известно, что около ста человек собрались вместе на центральной площади Херсона. Они выкрикивают слоган: "Херсон – это Украина!", "Украина – превыше всего!"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.23
Покупка 29.23Продажа 29.46
-
EUR
Покупка 32.96Продажа 32.8
- Актуальное
- Важное