Об этом информирует Суспільне.

В Херсоне на улице Сенявина произошел взрыв. Рашисты утверждают, что украинские партизаны взорвали автомобиль с начальником 90-й исправительной колонии Евгением Соболевым.

"Взрывное устройство, которое было прикреплено на дерево, сдетонировало на автомобиль Audi. За рулем был начальник колонии № 90 Евгений Соболев, сотрудничающий с оккупационными властями. Военные РФ заявили о теракте украинских партизан.

Водитель остался жив. Свидетели рассказывают, что задело проезжавшего рядом велосипедиста", - говорится в сообщении.

Бывший внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко в фейсбуке делится видео.

"Кажется, что предателю повезло - он получил ряд ранений, но пока жив и находится в больнице", - прокомментировал Шевченко.