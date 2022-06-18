В Херсоне украинские партизаны взорвали автомобиль с начальником исправительной колонии
Во временно оккупированном Херсоне взорвали автомобиль, в котором находился начальник 90-й исправительной колонии Евгений Соболев. Коллаборационист перешел на сторону врага после полномасштабного вторжения РФ
Об этом информирует Суспільне.
В Херсоне на улице Сенявина произошел взрыв. Рашисты утверждают, что украинские партизаны взорвали автомобиль с начальником 90-й исправительной колонии Евгением Соболевым.
"Взрывное устройство, которое было прикреплено на дерево, сдетонировало на автомобиль Audi. За рулем был начальник колонии № 90 Евгений Соболев, сотрудничающий с оккупационными властями. Военные РФ заявили о теракте украинских партизан.
Водитель остался жив. Свидетели рассказывают, что задело проезжавшего рядом велосипедиста", - говорится в сообщении.
Бывший внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко в фейсбуке делится видео.
"Кажется, что предателю повезло - он получил ряд ранений, но пока жив и находится в больнице", - прокомментировал Шевченко.
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