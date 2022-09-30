В Херсоне участились случаи задержания мужчин призывного возраста
Во временно оккупированном Херсоне российский агрессор пытается увеличить свои войска благодаря местным мужчинам
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook.
"Оккупационное командование пытается внедрить меры принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины. В Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста. После поверхностного определения пригодности к военной службе, их направляют на комплектование подразделений, которые планируется привлечь в районе проведения боевых действий", - говорится. в отчете ВСУ.
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