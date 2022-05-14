В Херсоне убили 50 гражданских, еще около 120 человек похитила группа вербовщиков, - Денисова
Во временно оккупированный Херсон прибыли вербовщики. Они ищут людей, готовых сотрудничать. Группа замучила до 50 человек, еще 120 жителей города похитили
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, россияне на временно оккупированных территориях запугивают и убивают местных жителей.
"Во временно оккупированный Херсон прибыла группа вербовщиков, которые ищут людей, готовых работать в "спецслужбах" ОРДО. Параллельно они проводят показательные фильтрационные мероприятия к патриотически настроенным местным жителям. Группой были замучены и убиты до 50 гражданских лиц, около 120 жителей Херсона были похищены. В настоящее время их местонахождение неизвестно", - написала она.
В Донецкой области оккупанты ищут людей, которые готовы свидетельствовать против ВСУ за финансовое вознаграждение.
"В селе Безымянное Донецкой области во время фильтрационных мероприятий рашисты предлагают людям денежную компенсацию за разрушенное жилье в обмен на согласие "свидетельствовать" против украинских защитников в Мариуполе", - сказала Денисова.
Жителей Бердянска россияне запугивают тем, что Вооруженные силы Украины могут использовать против них химическое оружие.
"В Бердянске оккупанты включают звуковой сигнал тревоги. Одновременно приказывают всем закрывать окна, двери и не покидать дома. Таким образом рашисты "убеждают" местное население, что Вооруженные Силы Украины собираются применить в городе химическое оружие", - добавила уполномоченная Верховной Рады по правам. человека.
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