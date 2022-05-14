В Херсоне убили 50 гражданских, еще около 120 человек похитила группа вербовщиков, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, россияне на временно оккупированных территориях запугивают и убивают местных жителей.

"Во временно оккупированный Херсон прибыла группа вербовщиков, которые ищут людей, готовых работать в "спецслужбах" ОРДО. Параллельно они проводят показательные фильтрационные мероприятия к патриотически настроенным местным жителям. Группой были замучены и убиты до 50 гражданских лиц, около 120 жителей Херсона были похищены. В настоящее время их местонахождение неизвестно", - написала она.

В Донецкой области оккупанты ищут людей, которые готовы свидетельствовать против ВСУ за финансовое вознаграждение.

"В селе Безымянное Донецкой области во время фильтрационных мероприятий рашисты предлагают людям денежную компенсацию за разрушенное жилье в обмен на согласие "свидетельствовать" против украинских защитников в Мариуполе", - сказала Денисова.

Жителей Бердянска россияне запугивают тем, что Вооруженные силы Украины могут использовать против них химическое оружие.

"В Бердянске оккупанты включают звуковой сигнал тревоги. Одновременно приказывают всем закрывать окна, двери и не покидать дома. Таким образом рашисты "убеждают" местное население, что Вооруженные Силы Украины собираются применить в городе химическое оружие", - добавила уполномоченная Верховной Рады по правам. человека.

Заповедную Кинбурнскую косу русские военные уничтожают огнем.

Около 170 тысяч жителей, оставшихся во временно оккупированном Мариуполе, вынуждены голодать. В городе не хватает продовольствия.

В Мариуполе оккупанты планируют 15 мая провести "референдум" по "присоединению" города к России в составе ОРДЛО.

Россияне разрушили в Украине почти 38 тыс. жилых домов, в жилище нуждаются более 220 тыс. граждан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb