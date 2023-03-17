Об этом сообщили в пятницу, 17 марта, в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Стало известно, что супруги младших инспекторов 1 категории отдела охраны и их коллега трудоустроились на аналогичные должности в незаконно созданном органе – так называемом управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области.

Все они выполняли приказы и обеспечивали функционирование органа, вошедшего в "федеральную службу исполнения наказаний" РФ и действовавшего по законам страны-агрессора.

"Во время обысков в помещениях подозреваемых правоохранители изъяли доказательства сотрудничества с врагом - подписан бланк присяги гражданина РФ, пропуски, служебные удостоверения, агитационные листовки с призывом трудоустройства в оккупационный орган", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процессуальное руководство Херсонской областной прокуратуры всем троим сообщено о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Сейчас они задержаны.