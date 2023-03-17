Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал В Херсоне сообщили о подозрении в госизмене трем работникам оккупационного исправительного учреждения

В Херсоне сообщили о подозрении в госизмене трем работникам оккупационного исправительного учреждения

17 мартa, 2023 пятница
15:35
Криминал

По данным следствия, трое бывших работников ГУ "Дарьевская исправительная колония № 10" согласились работать на окупантов

Об этом сообщили в пятницу, 17 марта, в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Стало известно, что супруги младших инспекторов 1 категории отдела охраны и их коллега трудоустроились на аналогичные должности в незаконно созданном органе – так называемом управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области.

Все они выполняли приказы и обеспечивали функционирование органа, вошедшего в "федеральную службу исполнения наказаний" РФ и действовавшего по законам страны-агрессора.

"Во время обысков в помещениях подозреваемых правоохранители изъяли доказательства сотрудничества с врагом - подписан бланк присяги гражданина РФ, пропуски, служебные удостоверения, агитационные листовки с призывом трудоустройства в оккупационный орган", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процессуальное руководство Херсонской областной прокуратуры всем троим сообщено о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Сейчас они задержаны.

СБУ
Херсон
Херсонщина
война с Россией
коллаборанти
Читайте также:
Ігор Лапін
16 мартa, 2023 четверг
"Маскируя под стандарты НАТО, хотят втиснуть правки, противоречащие Конституции": офицер ВСУ Лапин о законопроекте 4210
Артилерія ЗСУ
16 мартa, 2023 четверг
Разведка Британии выяснила, какой новый вид вооружения помог ВСУ отбросить РФ от Угледара
Владислав Бабогло (праворуч)
16 мартa, 2023 четверг
Футболист молодежной сборной Украины рассказал, почему решил выступать за Молдову
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.22
    Покупка 38.22
    Продажа 38.98
  • EUR
    Покупка 40.14
    Продажа 41.09
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
17 мартa
15:52
Латвия
Дронов, Маршал, Кудрявцева и другие: Латвия запретила въезд 35 россиянам за поддержку агрессии РФ против Украины
15:51
Зеленский провел заседание Ставки: участники обсудили ситуацию в самых сложных точках фронта
15:38
Омбудсмен рассказал, может ли работодатель требовать работать во время воздушной тревоги
15:28
Митрополит УПЦ МП Павел стоит перед шлагбаумом в Лавре
"Никто не согласен": архиерей УПЦ (МП) о переходе монахов Свято-Успенского монастыря в ПЦУ
15:21
Обновлено
Правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29
15:16
На Черниговщине трактор наехал на мину: водитель ранен
15:10
Эксклюзив
На Угледарском направлении враг малыми группами штурмует наши позиции, - командир пулеметного взвода 72-й ОМБР им. Черных Запорожцев
15:01
автомат Калашникова
На Днепропетровщине продлили срок добровольной сдачи оружия, выданного в начале войны
14:50
Американцы отправили еще один дрон в акваторию Черного моря
14:34
Офицера, избившего срочника, отправили под круглосуточный домашний арест, - СМИ
14:34
Оккупанты ударили по детскому саду на Херсонщине
14:32
Ввозили поддельные онкопрепараты: правоохранители в Киеве задержали группу продавцов фальсифицированных лекарств
14:10
Собирал дрова: на Херсонщине на российской мине подорвался мужчина, он в тяжелом состоянии
14:08
PR
Идеальное сочетание украинского и скандинавского: секрет успеха водки Helsinki
14:06
НАПК нашло $150 тыс. необоснованных активов у заместителя председателя Гостаможслужбы
14:04
Обновлено
В Киеве и Киевской области сократят комендантский час, наземный транспорт будет работать дольше
14:01
OPINION
Россия – не Веймарская республика, а "хрустальный Рейх"
13:55
Зампредседателя оборонного комитета ВР Забродский слагает депутатский мандат
13:55
TikTok
В Новой Зеландии из соображений безопасности планируют запретить TikTok на устройствах госслужащих
13:47
Украина имеет свидетельства о других казнях военнопленных, кроме расстрела Александра Мациевского, - Лубинец
13:31
В аграрном комитете Рады заявили, что херсонских арбузов в этом году не будет
13:11
Экс-глава Луганской ОВА Гайдай подтвердил, что его могут назначить послом в Казахстане
12:54
Оккупанты оборудовали на территории Азовстали площадку для своих вертолетов, – Андрющенко
12:47
Новости компаний
$23 миллиона для ВСУ: в «Фундации Течия» подытожили год помощи
12:37
Когда закончится война, как избавиться от стыда и почему счастье не для всех – 5 книг о травматическом опыте
12:28
В Швейцарии был принят закон о преследовании за преступления агрессии
12:18
Эксклюзив
Недопустимо отстранить украинских военных от управления государством, - нардеп Синютка
12:15
Россияне на временно оккупированных территориях заставляют родителей отказываться от обучения детей на украинском
12:10
OPINION
Сергей Руденко
Черти в рясах
12:07
Сергей Шойгу
Шойгу представил к госнаградам летчиков, сбивших американский беспилотник над Черным морем
12:04
OPINION
Незаметный геноцид
12:00
ГУР эвакуировало из Сирии украинских пленных
11:55
Анонс
К годовщине боев за Азовсталь Еспресо покажет фильм Артема Шевченко "Авиапрорыв на Азовсталь"
11:49
В МИД Украины прокомментировали запланированный визит Си Цзиньпина в Москву
11:39
На следующей неделе Украина получит 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС, - Еврокомиссия
11:19
В Укрэнерго предупредили о возможных ограничениях потребления в Киеве, Киевской и Житомирской областях
11:16
Константин Жеваго
Решения по делу Константина Жеваго объявят 30 марта
11:09
Украинцы в Дии выбрали новое название для ЮЖД
11:03
Украина в этом году планирует отказаться от импорта газа, - Чернышев
11:00
Главный пиар-форум страны PRNext: звезды в программе и тренды PR для широких масс
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV