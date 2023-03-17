В Херсоне сообщили о подозрении в госизмене трем работникам оккупационного исправительного учреждения
По данным следствия, трое бывших работников ГУ "Дарьевская исправительная колония № 10" согласились работать на окупантов
Об этом сообщили в пятницу, 17 марта, в telegram-канале Службы безопасности Украины.
Стало известно, что супруги младших инспекторов 1 категории отдела охраны и их коллега трудоустроились на аналогичные должности в незаконно созданном органе – так называемом управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области.
Все они выполняли приказы и обеспечивали функционирование органа, вошедшего в "федеральную службу исполнения наказаний" РФ и действовавшего по законам страны-агрессора.
"Во время обысков в помещениях подозреваемых правоохранители изъяли доказательства сотрудничества с врагом - подписан бланк присяги гражданина РФ, пропуски, служебные удостоверения, агитационные листовки с призывом трудоустройства в оккупационный орган", - говорится в сообщении.
Отмечается, что процессуальное руководство Херсонской областной прокуратуры всем троим сообщено о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Сейчас они задержаны.
- Напомним, Служба безопасности заблокировала транснациональный канал незаконного ввоза в Украину денег, похищенных на временно оккупированной территории нашего государства: на границе с Румынией разоблачили "туристов", пытавшихся ввезти в Украину 37 млн грн наличных.
- 17 марта в Киеве СБУ и Нацполиция задержала четырех человек из группы, которая ввозила в Украину фальсифицированные препараты для людей, больных онкологией.
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