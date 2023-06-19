В Херсоне сообщают о взрывах
В понедельник, 19 июня, российские войска в очередной раз атакуют Херсон. В городе слышны взрывы
Об этом сообщает Общественное.
Информация о взрывах в Херсоне начала поступать около 12 часов ночи. В то же время в городе не объявлена воздушная тревога.
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- Напомним, что украинские военные в течение 18 июня уничтожили четыре российских беспилотника на юге Украины.
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