Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо"

"Должна отметить, что когда россияне объявили эвакуацию из временно оккупированного Херсона, люди понемногу выезжали из города. В том числе под прикрытием эвакуации населения, многие российские солдаты переодевались в гражданскую одежду и также покидали Херсон", - рассказала Лугова.

Глава городского ВА также добавила, что россияне массово вывозят все, что успели награбить у украинцев

"Российские солдаты покидали Херсон вместе со своими семьями. Также они активно вывозили все, что успели награбить. Однако сегодня в Херсоне все еще остается большое количество российских солдат. И люди на оккупированных территориях, с которыми я общаюсь, говорят, что солдат армии РФ на улицах Херсона больше, чем жителей города", - добавила она.

28 октября в Генштабе сообщили, что около 1000 мобилизованных солдат России отправили для усиления группировки противника на правобережной части временно занятой территории Херсона.

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