Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

Начиная с 16 мая, комендантский час в Херсоне будет действовать с 21:00 до 05:00 ежедневно.

Кроме того, продлен срок продажи алкогольных напитков в городе до 15 июня текущего года. Время запрета продажи алкоголя остается неизменным – с 15:00 до 10:00 каждый день.

"Обращаюсь к жителям города и напоминаю, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком", - написал Мрочко.

Он напомнил, что, если в запрещенное время человек находится на улице, комендантский патруль имеет право задержать его и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.