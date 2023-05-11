В Херсоне сократят комендантский час с 16 мая
Со вторника, 16 мая, в Херсоне ослабят комендантский час - он будет действовать с 21:00 до 05:00. Также продлен срок продажи алкогольных напитков в городе до 15 июня
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.
Начиная с 16 мая, комендантский час в Херсоне будет действовать с 21:00 до 05:00 ежедневно.
Кроме того, продлен срок продажи алкогольных напитков в городе до 15 июня текущего года. Время запрета продажи алкоголя остается неизменным – с 15:00 до 10:00 каждый день.
"Обращаюсь к жителям города и напоминаю, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком", - написал Мрочко.
Он напомнил, что, если в запрещенное время человек находится на улице, комендантский патруль имеет право задержать его и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.
- Глава Херсонской ОВА рассказал о результатах контрдиверсионных мероприятий в период трехдневного комендантского часа в Херсонской области. 5-8 мая удалось задержать корректировщиков вражеского огня, проверить более 20 тысяч человек, зарегистрировано 9 уголовных производств, изъято оружие и боеприпасы, обнаружены сторонники "русского мира".
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