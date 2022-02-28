В Херсоне сменили время комендантского часа

Об этом сообщает Херсонский горсовет.

"С 1 марта срок комендантского часа на территории Херсонской территориальной громады меняется. С завтрашнего дня он будет начинаться в 20:00, а заканчивается в 06:00", - говорится в сообщении.

В этот период запрещено находиться на улице без уважительной причины и документов.

От мародеров и посторонних лиц город будут охранять Муниципальный караул, народный караул, полиция, частные охранные структуры и т.д.



Также там предупредили, что все, кто во время воздушной угрозы находится в укрытиях учебных заведений, обязательно должны иметь с собой документы, удостоверяющие личность.