В Херсоне сменили время комендантского часа
В Херсоне продлили комендантский час: с 1 марта он начинается в 20:00.
Об этом сообщает Херсонский горсовет.
"С 1 марта срок комендантского часа на территории Херсонской территориальной громады меняется. С завтрашнего дня он будет начинаться в 20:00, а заканчивается в 06:00", - говорится в сообщении.
В этот период запрещено находиться на улице без уважительной причины и документов.
От мародеров и посторонних лиц город будут охранять Муниципальный караул, народный караул, полиция, частные охранные структуры и т.д.
Также там предупредили, что все, кто во время воздушной угрозы находится в укрытиях учебных заведений, обязательно должны иметь с собой документы, удостоверяющие личность.
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