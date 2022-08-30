Об этом информируют различные паблики в телеграме.

Сообщается, что около пяти часов были новые прилеты по Антоновскому мосту. А в семь часов в Херсоне было несколько автоматных очередей, выстрелы тяжелой техники.

Кроме того, на местном канале пишут, что взрывы произошли в районе госпиталя российских оккупантов.

В 09:29 и 09:50 корреспонденты "Суспільного" сообщают о новых взрывах.

Впоследствии российские СМИ заявили, что это обезвредили украинскую диверсионно-разведывательную группу.

Местный телеграм-канал пишет, что есть попадание в здание "Брейн" на Николаевском шоссе.

В 10:11 в области объявлена воздушная тревога.

Официальной информации пока нет.