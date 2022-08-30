В Херсоне с утра слышны взрывы, в области объявлена воздушная тревога
30 августа в Херсоне с самого утра местные жители слышны новые взрывы. В области воздушная тревога
Об этом информируют различные паблики в телеграме.
Сообщается, что около пяти часов были новые прилеты по Антоновскому мосту. А в семь часов в Херсоне было несколько автоматных очередей, выстрелы тяжелой техники.
В 09:29 и 09:50 корреспонденты "Суспільного" сообщают о новых взрывах.
Впоследствии российские СМИ заявили, что это обезвредили украинскую диверсионно-разведывательную группу.
Местный телеграм-канал пишет, что есть попадание в здание "Брейн" на Николаевском шоссе.
В 10:11 в области объявлена воздушная тревога.
Официальной информации пока нет.
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