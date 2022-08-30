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Главная война с Россией В Херсоне с утра слышны взрывы, в области объявлена воздушная тревога

В Херсоне с утра слышны взрывы, в области объявлена воздушная тревога

30 августа, 2022 вторник
10:55
война с Россией

30 августа в Херсоне с самого утра местные жители слышны новые взрывы. В области воздушная тревога

Об этом информируют различные паблики в телеграме.

Сообщается, что около пяти часов были новые прилеты по Антоновскому мосту. А в семь часов в Херсоне было несколько автоматных очередей, выстрелы тяжелой техники.

Кроме того, на местном канале пишут, что взрывы произошли в районе госпиталя российских оккупантов.

В 09:29 и 09:50 корреспонденты "Суспільного" сообщают о новых взрывах.

Впоследствии российские СМИ заявили, что это обезвредили украинскую диверсионно-разведывательную группу.

Местный телеграм-канал пишет, что есть попадание в здание "Брейн" на Николаевском шоссе.

В 10:11 в области объявлена воздушная тревога.

Официальной информации пока нет.

Херсон
Херсонщина
оккупированные территории
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