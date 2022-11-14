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В Херсоне с сегодняшнего дня запрещено изготовление и продажа алкоголя

14 ноября, 2022 понедельник
14:18
Общество

В только освобожденном от оккупантов Херсоне запретили продажу спиртного

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

Так, начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая подписала приказ о запрещении продажи и изготовления алкоголя в Херсоне. Документ вступает в силу с 14 ноября.

Запрет будет действовать во время военного положения или до момента отмены данного приказа.

Контролировать соблюдение запрета будут представители подразделений Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Военной службы правопорядка и других образованных в соответствии с действующим законодательством военных формирований.

  • 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
  • ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.

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