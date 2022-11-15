В Херсоне с 15 ноября заработают два отделения Укрпочты
Херсонская дирекция Укрпочты возобновляет работу – в освободившемся городе 15 ноября заработают первые два отделения и начнут выплачивать пенсии
Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.
"Как обещали, возвращаемся в Херсон и делаем это не с пустыми руками. Сегодня откроем первые два отделения и выплатим первые пенсии нашим херсонским пенсионерам", – написал он в своем телеграмм-канале и пообещал впоследствии опубликовать фотоотчет.
Игорь Смилянский подписал приказ о возобновлении работы Херсонской дирекции с 15 ноября 2022 года и сообщил, что в первый день он сам будет выполнять функцию директора Херсонской дирекции, а на следующий день передаст все полномочия.
- 3 октября Укрпочта выпустила марки, посвященные ГСЧС Харьковщины.
- А 14 октября в честь Дня защитников и защитниц Украины выпустила новую серию марок "Вооруженные Силы Украины".
- 1 ноября Укрпочта запустила голосование за эскиз новой марки к Рождеству и Новому году, к выбору предлагают 5 вариантов. Голосование проходило в Facebook, Instagram и Telegram. Из пяти вариантов украинцы выбрали новогоднюю марку для Укрпочты - "Разъединенные войной".
- Впоследствии анонсированная новая марка, посвященная взрыву на Крымском мосту, была выпущена 4 ноября.
- Уже 11 ноября Укрпочта объявила запуск первой марки, посвященной городу-герою Херсона, освободившемуся от захватчиков.
- За три дня украинцы выкупили 40% от тиража марки, посвященной освобождению Херсона, так что остальные марки можно будет приобрести офлайн только в декабре.
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