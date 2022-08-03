Об этом сообщает в фейсбуке Национальная полиция Украины.

"В Херсоне шесть вооруженных оккупантов вломились в помещение предприятия крупного производителя строительных материалов на Юге Украины. Военные РФ выгнали всех работников, отобрали ключи от помещения и заблокировали деятельность предприятия", - говорится в сообщении.

Также в пригороде Херсона оккупанты захватили сельскохозяйственную базу, похитили два трактора, КамАЗ с прицепом и другую дорогостоящую технику на сумму почти 5 млн грн.

В городе Берислав местные жители жалуются на оккупантов, которые заселяются в дома переселенцев. В пгт Великая Александровка армия РФ проводит обыски и забирает охотничьи ружья. Также рашисты угнали автомобиль Opel Combo.

В Херсонской области в результате обстрелов пострадали люди.

"Во время мощных артиллерийских обстрелов захватчиками Нововоронцовки, Осокоровки, Малой Шестерни, Посад-Покровского, сел Высокопольской территориальной громады есть погибшие и травмированные мирные жители, поврежденные и разрушенные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры", - добавили.

1 августа стало известно, что российские оккупанты захватили помещение Херсонского государственного аграрно-экономического университета, в том числе корпуса, общежития и материально-техническую базу.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Херсоне оккупанты захватили общежития государственного университета. Студентов выгнали, планируют заселять россиян.

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