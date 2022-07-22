В Херсоне россияне ищут оружие и проверяют гаражи жителей, - ОК "Юг"
Во временно оккупированном Херсоне российские военные проводят тщательную проверку жителей города и ищут оружие
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"В течение недели оккупанты осуществляют проверку частных гаражей в Херсоне: ищут оружие. На улицах областного центра — блокпосты, усиленное патрулирование", - говорится в отчете.
- 22 июля на окраине Херсона раздался мощный взрыв.
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