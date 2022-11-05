В Херсоне россияне фурами вывозили экспонаты и имущество из художественного музея
Оккупанты с 31 октября по 3 ноября под видом "эвакуации" разграбили Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко
Об этом сообщили на официальной странице музея на фейсбуке .
Отмечают, что за четыре дня захватнические власти завезли в музей три-четыре десятка человек. Они выносили оттуда произведения искусства, замотанные в тряпье, оргтехнику и все остальное имущество, которое могли унести с собой.
Так, 1 ноября с территории музея выехали три фуры и школьный автобус с награбленным. Их сопровождали вооруженные автоматами гражданские. На следующий день выехало еще две фуры. 3 ноября автобусом без охраны с оружием забирали остатки.
Действующая директор музея Алина Доценко не сомневается, что оккупанты в первую очередь забрали из заведения самое ценное - коллекцию произведений XVII-XIX веков.
Во время вывоза имущества и экспонатов вокруг музея стояли блокпосты. Руководила псевдоэвакуацией "директор" музея Наталья Десятова. Ее херсонцы могут знать как певицу из кафе "Театральная". Помогали так называемому директору некоторые сотрудники музея, которые сотрудничают с россиянами.
Вывезли имущество в Крым. По мнению Доценко, в Крыму коллекцию Херсонского музея будут "принимать" ее бывшие подчиненные, которые заранее "эвакуировались", - Наталья Кольцова и Инна Буренко.
"Это по-ихнему называется "эвакуация", по-нашему - мародерство под лозунгами "сохранения культурных ценностей", - отметили в сообщении.
- 2 ноября стало известно, что россияне вывезли художественные фонды из картинной галереи имени Альбина Гавдзинского в Новой Каховке.
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