Об этом сообщили на официальной странице музея на фейсбуке .

Отмечают, что за четыре дня захватнические власти завезли в музей три-четыре десятка человек. Они выносили оттуда произведения искусства, замотанные в тряпье, оргтехнику и все остальное имущество, которое могли унести с собой.

Так, 1 ноября с территории музея выехали три фуры и школьный автобус с награбленным. Их сопровождали вооруженные автоматами гражданские. На следующий день выехало еще две фуры. 3 ноября автобусом без охраны с оружием забирали остатки.

Действующая директор музея Алина Доценко не сомневается, что оккупанты в первую очередь забрали из заведения самое ценное - коллекцию произведений XVII-XIX веков.

Во время вывоза имущества и экспонатов вокруг музея стояли блокпосты. Руководила псевдоэвакуацией "директор" музея Наталья Десятова. Ее херсонцы могут знать как певицу из кафе "Театральная". Помогали так называемому директору некоторые сотрудники музея, которые сотрудничают с россиянами.

Вывезли имущество в Крым. По мнению Доценко, в Крыму коллекцию Херсонского музея будут "принимать" ее бывшие подчиненные, которые заранее "эвакуировались", - Наталья Кольцова и Инна Буренко.

"Это по-ихнему называется "эвакуация", по-нашему - мародерство под лозунгами "сохранения культурных ценностей", - отметили в сообщении.

2 ноября стало известно, что россияне вывезли художественные фонды из картинной галереи имени Альбина Гавдзинского в Новой Каховке.