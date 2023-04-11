В Херсоне разрешили бесплатный проезд в троллейбусах

Об этом информируют в Херсонском городском совете.

Соответствующий приказ подписал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Отмечают, что для проезда не нужно предоставлять никаких документов.

Также вчера, 10 апреля, в городе запустили 20 троллейбусов на трех маршрутах, а именно:

8 маршрут "ул. Полтавская (мкр. Жилпоселок) - ул. Залаэгерсег";

9 маршрут "пл. Белозерская - пл. Ганнибала";

12 маршрут "ул. Владимира Великого (мкр. Таврический) – ул. Залаэгерсег".

Эти маршруты будут работать с 07:20 до 17:30.

Кроме того, в городе на перекрестках с наиболее усложненным движением начали работать светофоры.