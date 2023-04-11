В Херсоне разрешили бесплатный проезд в троллейбусах
Во вторник, 11 апреля, в Херсоне сделали бесплатный проезд в троллейбусах для жителей города, военных и переселенцев
Об этом информируют в Херсонском городском совете.
Соответствующий приказ подписал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Отмечают, что для проезда не нужно предоставлять никаких документов.
Также вчера, 10 апреля, в городе запустили 20 троллейбусов на трех маршрутах, а именно:
- 8 маршрут "ул. Полтавская (мкр. Жилпоселок) - ул. Залаэгерсег";
- 9 маршрут "пл. Белозерская - пл. Ганнибала";
- 12 маршрут "ул. Владимира Великого (мкр. Таврический) – ул. Залаэгерсег".
Эти маршруты будут работать с 07:20 до 17:30.
Кроме того, в городе на перекрестках с наиболее усложненным движением начали работать светофоры.
- 10 апреля 24 ребенка из Херсонской области вернулись домой. Маленьких украинцев россияне допрашивали 13 часов и заставляли сниматься в пропагандистских роликах.
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