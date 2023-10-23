В Херсоне разоблачили российское подполье, наводившее удары по жилым домам
Служба безопасности Украины обезвредила антиукраинское "подполье", приводившее ракеты и управляемые авиабомбы РФ на жилые дома Херсона
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
СБУ обезвредила антиукраинское "подполье", приводившее ракеты и управляемые авиабомбы РФ на жилые дома Херсона
Служба безопасности в Херсоне нейтрализовала подпольную ячейку российской ФСБ, в результате чего были задержаны все три участника вражеской группы, корректировавшие артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по городу.
В конце сентября этого года по их координатам оккупанты разрушили в областном центре два частных жилых дома и еще пять повредили. В результате вражеского обстрела около 10 мирных жителей получили травмы разной степени тяжести.
По данным следствия, организатором и руководителем местного антиукраинского подполья был бывший предприниматель, после захвата города перешедший на сторону врага, устроившись "мастером" в оккупационную "Херсонскую железную дорогу РФ", где проводил технологические работы для движения эшелонов с военной техникой страны-агрессора.
Работая на захватчиков, их приспешник попал в поле зрения российской ФСБ, которая вскоре завербовала его.
После освобождения города предатель на время "залег на дно", но впоследствии вышел на дистанционную связь со своим "куратором" с временно оккупированного левобережья Херсонщины и получил от него задачу создать собственную группу информаторов. В эту группу злоумышленник привлек двух пророссийски настроенных жителей областного центра.
Один из них во время захвата города принимал участие в съемках постановочных сюжетов для рупора кремля – "РИА Новости".
"После создания вражеской группы ее участники приступили к определению координат компактной застройки и проживания граждан на территории Херсона. Также их интересовали основные пункты базирования и маршруты перемещения Сил обороны в городе и его окрестностях. Полученные сведения передавали агрессору через анонимные мессенджеры", - говорится в сообщении.
В настоящее время руководителю вражеской группы поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Два его сообщника подозреваются по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.
Предостережение: в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо признано невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена исковым приговором суда.
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