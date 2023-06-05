В Херсоне разоблачили коллаборанта, охранявшего российскую застенку для участников движения сопротивления
В Херсоне разоблачили коллаборанта, охранявшего российскую застенку, где издевались над участниками движения сопротивления. Также злоумышленник помогал проводить обыски
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Колаборантом оказался пророссийский местный житель. Во время временной оккупации Херсона тот обратился в "центр занятости" и вступил в должность "младшего инспектора отдела охраны" в захваченной исправительной колонии №90, которую рашисты использовали для заключения украинцев и пыток участников движения сопротивления.
Следствие установило, что злоумышленник лично участвовал в обысках и допросах местных жителей, где во время пыток "выбивали" согласие на сотрудничество с РФ.
После деоккупации Херсона приспешник врага пытался "отсидеться", однако его задержали правоохранители.
В ходе обысков обнаружены псевдоудостоверение бывшего оккупационного органа и форменная одежда российского образца.
Фото: Служба безопасности Украины
Херсонцу сообщили ему о подозрении за коллаборационную деятельность. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.
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