Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Колаборантом оказался пророссийский местный житель. Во время временной оккупации Херсона тот обратился в "центр занятости" и вступил в должность "младшего инспектора отдела охраны" в захваченной исправительной колонии №90, которую рашисты использовали для заключения украинцев и пыток участников движения сопротивления.

Следствие установило, что злоумышленник лично участвовал в обысках и допросах местных жителей, где во время пыток "выбивали" согласие на сотрудничество с РФ.

После деоккупации Херсона приспешник врага пытался "отсидеться", однако его задержали правоохранители.

В ходе обысков обнаружены псевдоудостоверение бывшего оккупационного органа и форменная одежда российского образца.

Фото: Служба безопасности Украины

Херсонцу сообщили ему о подозрении за коллаборационную деятельность. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.