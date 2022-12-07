В Херсоне разоблачили бывшего правоохранителя, помогавшего создавать подразделение ФСБ

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Украинская спецслужба задержала в освобожденном Херсоне местного жителя, который во время оккупации города помогал кадровым сотрудникам ФСБ налаживать деятельность местного подразделения российской спецслужбы.

Этот оккупационный орган под названием "государственная служба безопасности" должен был выполнять задачи москвы по подавлению движения сопротивления и распространению кремлевского режима на территории региона.

Установлено, что пособник агрессора подыскивал "единомышленников", которым предлагал вступить в ряды "филиала" ФСБ. Также он занимался формированием агентурного аппарата российской спецслужбы, который должен проводить разведывательно-подрывную деятельность на юге Украины.

По данным следствия, злоумышленником оказался бывший местный милиционер, который уволился из органов еще в 2010 году. Перед началом полномасштабного вторжения россияне пригласили его помочь в сборе информации об общественно-политической обстановке в Херсоне. А во время временной оккупации областного центра на приспешника захватчиков вышел его российский куратор, с которым он затем координировал свои преступные действия.

Правоохранителями также установлено, что для подбора "кандидатов" в ряды подконтрольного Москве "ГСБ" он использовал собственные связи среди бывших представителей силовых структур. В обмен на сотрудничество агрессор пообещал злоумышленнику руководящую "должность" в псевдооргане кафиров.

Отмечается, что после освобождения Херсона он пытался "залечь на дно" во избежание правосудия. Однако СБУ установила его местонахождение и задержала.

Задержанному сообщено о подозрении за совершение преступления, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.